Жители пострадавшего от взрыва газа дома в Магнитогорске обратились к властям с просьбой расселить их

Жители дома № 19 по улице Доменщиков в Магнитогорске, в котором на прошлой неделе произошел взрыв газа, написали обращение к властям, с просьбой переселить их. В своем обращении они утверждают, что боятся продолжать жить в этом месте.

«Это каждодневный стресс и отрицательные эмоции. А дети наши боятся даже просто подходить к этому дому» — указывают магнитогорцы в открытом письме, адресованном президенту Владимиру Путину, губернатору Челябинской области Алексею Текслеру и мэру Магнитогорска Сергею Бердникову.

По словам жительницы дома Натальи Багиной, сейчас оставшиеся в доме жители разыскивают контакты тех, кто уже успел уехать.

«Я не могу сказать за тех людей, до которых еще не дозвонилась, так как многие уже уехали, но на данный момент согласны уехать 15 квартир», — рассказала она.

В то же время в администрации Магнитогорска корреспонденту «Новой газеты» заявили, что пока ничего не знают об обращении жителей.

«К нам пока не поступала эта информация. Получим обращения и посмотрим. И все вам сообщим», — сказала пресс-секретарь мэра Ольга Рязанова.

обновлено «У нас есть понимание, что это не взрыв, а пожар. Администрация города делает все возможное, чтобы оказать помощь жителям в восстановлении квартир, для того чтобы жители могли вернутся туда жить. Так как это не взрыв, а пожар, мы не можем оказать помощь в переселении», —прокомментировали в пресс-службе мэрии Магнитогорска.

Напомним, что 26 марта в Магнитогорске в результате взрыва газа погибла женщина и подросток, еще один ребенок сейчас находится в реанимации. По версии следствия, взрыв произошел из-за нарушения техники безопасности при установке натяжных потолков в одной из квартир. Подозреваемый, 43-летний Эдуард Ребров задержан и заключен под стражу на два месяца.