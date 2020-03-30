В Пермском крае для борьбы с коронавирусом ограничили время продажи алкоголя

В Пермском крае с 30 марта по 5 апреля алкоголь можно будет приобрести только с 11.00 до 20.00. Так решил региональный штаб по противодействию распространению коронавирусной инфекции.Сегодня новые решения штаба будут закреплены указом губернатора.

Также, будет расширен перечень предприятий сферы услуг, которые с 30 марта по 5 апреля приостанавливают свою деятельность. Подобные меры, как поясняет глава региона Дмитрий Махонин, необходимы для предотвращения распространения вируса.

Общее число заболевших в регионе увеличилось до 11. Состояние одного из пациентов ухудшилось, его подключили аппарату искусственной вентиляции легких. Состояние остальных удовлетворительное и средней тяжести. Еще 51 человек с симптомами ОРВИ находятся под наблюдением, 3496 человек без симптомов на самоизоляции дома.

По стране многие крупные поставщики сообщали о росте спроса на алкоголь в марте на 20-30%. После объявления президентом Владимиром Путиным «нерабочей недели» власти нескольких регионов заявили, что продажи спиртного увеличились еще сильнее. Глава Башкирии Радий Хабиров 30 марта заявил, что в эти дни жителям «можно посидеть дома с бокалом вина», но пригрозил установить сухой закон в случае роста домашнего насилия и пожаров.