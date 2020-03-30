В Крыму завели уголовное дело против нарушителя режима самоизоляции, заразившего коронавирусом медика

В Крыму завели уголовное дело против местного жителя, нарушившего режим самоизоляции по коронавирусу и в результате заразившего медика. Об этом сообщают «Вести. Севастополь» со ссылкой на замглавы управления МВД по региону Александра Смаглина.

«Крыминформ» уточняет, что речь идет о жителе Крыма, который вернулся из-за рубежа. Он заразил коронавирусом сотрудника медицинского центра, к которому пришел на осмотр. Этот случай заболевания стал первым незавозным на полуострове.

Возбудить уголовное дело против нарушителя накануне потребовал глава республики Сергей Аксенов. «Человек самоизоляцию не соблюдал, он знал, что карантин не соблюдает. Из-за этой халатности заразился еще один человек», — заявлял он.

В Крыму, по последним данным, зарегистрировано 15 случаев заболевания коронавирусом, еще пять выявлено в Севастополе. С 28 марта на полуострове приостановлена работа кафе, ресторанов, непродуктовых магазинов, во время нерабочей недели будут также закрыты алкомаркеты и ломбарды. Власти запретили санаториям и пансионатам принимать туристов до 1 июня.