Губернатор Омской области рекомендовал жителям «не выходить из дома без крайней необходимости»

Глава Омской области Александр Бурков в видеообращении к жителям рекомендовал им «не выходить из дома без крайней необходимости». Накануне областной Минздрав сообщил о первых омичах, зараженных коронавирусом – это семья из трех человек, вернувшаяся из поездки в ОАЭ (их состояние удовлетворительное, симптомов болезни не наблюдается).

Губернатор заметил, что инфекция пришла в регион в тот день, когда «в стране начались масштабные карантинные мероприятия» (так Бурков интерпретировал обращение президента, объявившего «нерабочую неделю», хотя некоторые политики и политологи упрекают его именно в том, что карантин он не ввел).

«Первый день реализации карантинных мероприятий показал, что не все омичи правильно отреагировали на просьбы и рекомендации. Наши меры контроля выявили, что отдельные предприятия торговли, вопреки принятым нормам, продолжили свою работу, тем самым подвергнув опасности заражения вирусом своих работников и клиентов», – сказал Бурков.

«Люди надеются на традиционное русское "авось", – продолжил он. – Вчера приходилось слышать мнение, что омичам бояться нечего: ведь вируса в Омской области нет. Теперь, к сожалению, уже есть. Посмотрите, что происходит в мире: к примеру,

в Италии пренебрегали мерами безопасности под предлогом угрозы частному бизнесу. А сегодня там процветает только один бизнес - похоронный.

Мы сможем победить этот вирус только если каждый внесет в борьбу с ним свою лепту – позаботится о здоровье своем и своих близких». Какие-либо меры материальной поддержки населения губернатор в своем обращении не упоминал.

Накануне вечером власти Москвы и Мособласти ввели режим всеобщей самоизоляции и обязательном соблюдении дистанции между людьми в общественных местах – несмотря на то, что для ограничения передвижений необходим режим чрезвычайного положения в стране. Премьер Михаил Мишустин назвал их действия «логичными» и предложил остальным регионам принять аналогичные меры.

Об этом уже объявили власти Мурманской области, где к данному моменту пять подтвержденных заражений (ранее для профилактики коронавируса там были закрыты два города). В Чечне жесткий карантин был введен еще раньше, утром 29 марта: как отмечала «Новая газета», на дорогах там дежурят полицейские с полипропиленовыми трубами, отлавливающие людей без медицинских масок.