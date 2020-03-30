Курс доллара на Мосбирже вновь преодолел отметку в 80 рублей. Евро — выше 89 рублей

Курс доллара США на Мосбирже на фоне нового падения цен на нефть впервые за неделю преодолел отметку в 80 рублей — до 80,24 рубля. Курс евро во время открытия впервые с 19 марта был выше 89 рублей. В среднем, они упали на 1-2%.

Бумаги крупнейших российских публичных компаний также незначительно подешевели: индекс Мосбиржи опустился на 1,5% к закрытию торгов в пятницу.

При этом резко — на 7,6% — во время открытия подорожали обыкновенные акции «Роснефти». Вскоре рост замедлился, и разница к закрытию предыдущей сессии составляла уже около 1,5%.

На выходных стало известно, что из-за риска расширения американских санкций «Роснефть» продала все активы, связанные с убыточной работой в Венесуэле, компании, принадлежащей российскому правительству. В обмен же она получила 9,6% своих акций (стоимостью около 300 млрд рублей), снизив долю государства ниже контрольного пакета.