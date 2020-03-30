На иркутскую студентку составили протокол за голосовое сообщение о коронавирусе во «ВКонтакте»

Сотрудники управления МВД по Иркутской области составили протокол на 20-летнюю жительницу Усольского района за распространение фейка о коронавирусе в соцсети (ч. 9 ст. 13.15 КоАП). Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Студентка отправила в один из чатов во «ВКонтакте» голосовое сообщение, в котором рассказала, что число зараженных коронавирусом в Иркутске и Ангарске превышает 35. При этом в регионе, по состоянию на утро 30 марта, подтверждено лишь два случая заболевания. После задержания девушка дала признательные показания и извинилась перед пользователями соцсети.

Ранее Следственный комитет создал рабочую группу для поиска фейков о коронавирусе. В ее задачи входит выявление случаев распространения недостоверной информации о COVID-19 в соцсетях и мессенджерах. СК затем должен будет дать таким фактам уголовно-правовую оценку.