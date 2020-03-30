Мишустин предложил регионам перенять введенный в Москве режим всеобщей самоизоляции

Премьер Михаил Мишустин назвал указ московской мэрии о введении домашнего режима самоизоляции «логичным продолжением политики президента и правительства» и предложил другим регионам применять его у себя.

«Сейчас наша основная задача — это работать на опережение, минимизировать распространение вируса», — сказал он на совещании правительства (цитата по ТАСС).

Мишустин, кроме этого, пообещал господдержку самым пострадавшим из-за распространения коронавируса отраслям, включая транспортную: «Готовим также меры поддержки организациям, которые работают в сфере культуры, досуга, развлечений, физкультуры и спорта. Такая же ситуация в туризме, гостиничном бизнесе, а также у предпринимателей, которые занимаются общественным питанием».

О новых мерах по профилактике коронавируса власти Москвы и области объявили накануне вечером. Покидать дома теперь можно только для похода на работу или в больницу в экстренном случае, а также чтобы купить еду, выбросить мусор или выгулять животных в 100 метрах от места проживания.

Как ранее отмечала «Новая», ограничения на передвижения власти могут ввести только в случае режима чрезвычайной положения. В Москве же продолжает действовать режим «повышенной готовности», который не предполагает таких мер. На то, что в данном случае необходима санкция президента и парламентариев, обращал внимание и сенатор Андрей Клишас.