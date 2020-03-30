Власти Мурманской области ввели режим всеобщей самоизоляции

В Мурманской области вслед за Московским регионом ввели режим всеобщей самоизоляции из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб Заполярья.

«Мурманская область переходит на режим самоизоляции, с 12:00 30 марта режим "сидим дома" распространяется на всех граждан», — заявили в оперштабе.

Власти региона рекомендуют ограничить передвижение граждан по всей территории области. Выходить из дома можно будет для похода работу (если сотрудников не перевели на дистанционный режим), за продуктами или в аптеку, а также чтобы обратиться за экстренной помощью в больницу, вынести мусор или выгулять домашних животных в 100 метрах от дома.

Оперштаб призывает всех, кто выходит на улицу, держать дистанцию в 1,5 метра друг от друга. Власти предупреждают, что за соблюдением режима будут следить правоохранительные органы.

Ранее в Заполярье на две недели закрыли города Кировск и Апатиты. Теперь ограничения на въезд ввели еще в четырех населенных пунктах: Ковдоре, Мончегорске, Териберке и Ура-Губе.

В Мурманской области, по данным на вечер 29 марта, зарегистрировано пять случаев заболевания коронавирусом, одного пациента уже выписали из больницы. Еще у 18 человек тесты показали предварительно положительные результаты на COVID-19.