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Что произошло за ночь 30 марта. Коротко
«Новая газета»редакция
- В Московском регионе начал действовать «домашний режим самоизоляции». С 30 марта покидать дом жителям Москвы и Мособласти предписали только по необходимости. В Подмосковье по громкоговорителю на улицах объявляли и о комендантском часе, однако в МВД это опровергли. Власти анонсировали и ужесточение режима: скоро передвигаться можно будет только по пропускам.
- Правительство убрало табак, компьютеры, печатные СМИ, очки и еще ряд вещей из списка товаров первой необходимости: для организаций, которые обеспечивают ими население, эта неделя остается рабочей. В перечне, утвержденном 28 марта, так же были 23 пункта — оставшиеся конкретизировали.
- Котировки эталонных марок нефти упали на сырьевых биржах: североморская Brent упала на 6% до 23,5 долларов, а американская WTI обновила минимум 2002 года, опустившись вплотную к отметке в 20 долларов (на 4,8% к концу предыдущих торгов). Вслед за этим торги на азиатских биржах начались с падения основных индексов. Торги на Московской бирже будут проводиться, несмотря на «нерабочую неделю».
- Больше 60% россиян хотели бы ограничить в Конституции предельный срок для занятия президентского срока. Треть участников опроса «Левада-центра» заявили, что его следует ограничить пенсионным возрастом, еще 23% назвали 70-летний возраст. Каждый второй респондент также выступил за необходимость сменяемости власти (37% посчитали, что у власти должен находиться узкий круг политиков). Ранее пополам разделилось и мнение участников опроса о поправке об обнулении президентских сроков.
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Теги:самоизоляция, нефть, коронавирус, va
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