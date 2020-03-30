Правительство исключило очки, газеты и табак из списка товаров первой необходимости

Правительство внесло изменения в список товаров первой необходимости, которыми разрешено торговать во время нерабочей недели, объявленной из-за распространения коронавируса. Документ опубликован на сайте кабмина.

Из перечня исключили печатные СМИ, табак, очки и линзы, компьютерное, электронное и оптическое оборудование, а также автозапчасти, электрооборудование, бытовые приборы, противопожарные товары, стройматериалы, товары для сада и похоронные принадлежности.

Некоторые позиции списка конкретизировали, но в нем по-прежнему 23 пункта. Так, категорию «детские товары» уточнили до конкретных товаров: подгузники, пеленки для новорожденного, детский шампунь, крем от опрелостей, бутылочка для кормления и соска-пустышка. Власти также детализировали пункты, относящиеся к моющим средствам, санитарным изделиям и туалетным принадлежностям, средствам индивидуальной защиты.

Накануне в Москве и Московской области ввели режим всеобщей самоизоляции. Покидать дома теперь можно только для похода на работу или в больницу в экстренном случае, а также чтобы купить еду, выбросить мусор или выгулять животных в 100 метрах от места проживания.

В столице этот режим действует с 30 марта, а в Подмосковье — уже с вечера 29 марта. После его объявления в телеграм-каналах распространились видео, на которых полицейские через автомобильные громкоговорители предупреждают граждан о введении комендантского часа в Московской области. В МВД назвали такую информацию ложной и сообщили о начале проверки в отношении своих сотрудников. «Сотрудникам полиции полагалось проинформировать граждан о необходимости соблюдения режима самоизоляции», — уточнили в ведомстве.