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Роспотребнадзор: в Архангельской области более 6 тысяч человек уклонились от самоизоляции
Татьяна Брицкаясобкор в Заполярье
Из 7000 жителей Архангельской областях , вернувшихся из-за границы с 15 по 25 марта, сообщили о себе и самоизолировались только 450 человек. Такие данные на сессии северодвинского горсовета сообщил руководитель территориального отделения Роспотребнадзора Петр Демьяненко.
По его словам, более 6,5 тысячи жителей региона уклонились от выполнения регламента, обязательного в период пандемии. Чиновник заявил, что в таких условиях можно ожидать взрывного роста числа инфицированных коронавирусом. Он также добавил, что сейчас поиск «уклонистов» ведут с помощью силовых ведомств.
Сейчас в Архангельской области 3 подтвержденных случая заболевания из более полутора тысяч по всей стране; более 750 человек находятся в обсервации.
Теги:самоизоляция, коронавирус, архангельская область, va
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