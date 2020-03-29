В Москве и Подмосковье ввели режим всеобщей самоизоляции вне зависимости от возраста

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, в соответствии с которым с 30 марта режим самоизоляции будет действовать в отношении всех жителей города вне зависимости от возраста. О схожих мерах вскоре объявили и в правительстве Подмосковья.

Согласно новому пункту положения о «режиме чрезвычайной готовности», покидать дом можно будет для похода на работу или в больницу в экстренном случае, а также чтобы купить еду, выбросить мусор или выгулять в собаку в 100 метрах от дома.

Москвичи, кроме этого, должны будут соблюдать дистанцию в полтора метра друг от друга в общественных местах и в транспорте — на поездки в такси и на личном автомобиле это не распространяется.

«В ближайшие дни — после проведения технических и организационных мероприятий — выходить можно будет при наличии специального пропуска, выданного в порядке, установленном Правительством Москвы», — отметил Собянин в своем блоге. Такие пропуска, как сообщали СМИ, получили сотрудники экстренных служб и государственных телеканалов.

Для передвижений по городу пропуска пока что не потребуются, уточнили в штабе московской мэрии по коронавирусу. Они начнут действовать только после того, как мэрия опубликует специальный указ о порядке их выдачи. Мосгордума также объявила, что скоро примет закон о санкциях за нарушение режима самоизоляции.

Собянин также анонсировал меры экономической поддержки москвичей. Все, кто потерял работу, будут автоматически получать регулярную компенсационную выплату — вместе с пособием по безработице она составит 19,5 тысяч рублей (в Подмосковье 15 тысяч). Москвичам, которые с 28 марта по 5 апреля не совершат ни одной поездки на общественном транспорте, продлят действие проездных на 9 дней.

Как ранее отмечала «Новая газета», ограничения на передвижения власти могут ввести только в случае режима чрезвычайной положения. «В соответствии со ст. 55 Конституции ограничения прав и свобод граждан возможны только в силу федерального закона, и в конституционно значимых целях, а значит введение таких ограничений исключительная компетенция Федерального Собрания и Президента», — заявил сенатор Андрей Клишас.