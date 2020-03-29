Скончался автор «Горячего снега» Юрий Бондарев

В Москве на 97-м году жизни скончался писатель-фронтовик Юрий Бондарев. Об этом ТАСС сообщила его супруга Валентина Бондарева.

Писатель Юрий Бондарев, 1984 год. Фото: ТАСС

«Юрия Васильевича не стало сегодня днем. Он умер дома. Сейчас со мной вся семья, все здесь», — рассказала она. Время и место прощания с писателем пока неизвестны.

Бондарев участвовал в Великой Отечественной войне, воевал под Сталинградом и был дважды ранен. После войны поступил Литинститут, занимался в семинаре Константина Паустовского, тогда же начал писать книги. Среди его самых известных произведений — «Горячий снег», «Батальоны просят огня» и «Тишина». Многие из них были экранизированы.