В центре Омска прошла еще одна акция против «узурпации власти»

Жители Омска вышли с пикетами против «узурпации власти» на один из самых оживленных в городе перекрестков у памятника детям-блокадникам. На акции побывал корреспондент «Новой газеты».

В этот раз организаторы решили выбрать более людное место: до этого пикеты дважды проходили в Омске напротив единственной станции несуществующего метро, которую используют как подземный переход.

Сегодня участники акции не сменяли друг друга в одиночном пикете, а встали в ряд со своими плакатами. Среди протестующих были сторонники Алексея Навального, либертарианцы, члены партии «Яблоко» и представители других политических объединений.

В основном граждане выступали против обнуления президентских сроков Владимира Путина и изменения Конституции. «Мы все оказались бесправными в своей стране. У нас нет бесплатной медицины, образования, мы дышим отравленным воздухом, питаемся фальсифицированной едой. Идет геноцид народа, и этими поправками они хотят его застолбить», — поделилась с «Новой» участница пикета Татьяна Котова.

Акция прошла без происшествий: полицейские наблюдали за ней издалека. Личности участников, как на прежних акциях против «узурпации власти», не устанавливали.