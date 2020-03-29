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В Псковской области скончался пациент с коронавирусом
В Псковской области скончался пациент, у которого ранее подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция». Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на региональный оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.
В оперштабе уточнили, что у пациента были сопутствующие патологии в легких.
По словам главврача Псковской городской больницы Алексея Васильева, которого цитирует «Псковское агентство информации», мужчину госпитализировали с высокой температурой, однако он не был лежачим больным, и поначалу у него не было ни одышки, ни других респираторных симптомов.
Это первый летальный случай в регионе и девятый — в России. Ранее стало известно о смерти жителей Санкт-Петербурга и Оренбурга, у которых выявили коронавирус. Еще шесть пациентов с COVID-19 скончались в Москве.
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