В Псковской области скончался пациент с коронавирусом 

В Псковской области скончался пациент, у которого ранее подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция». Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на региональный оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

В оперштабе уточнили, что у пациента были сопутствующие патологии в легких.

По словам главврача Псковской городской больницы Алексея Васильева, которого цитирует «Псковское агентство информации», мужчину госпитализировали с высокой температурой, однако он не был лежачим больным, и поначалу у него не было ни одышки, ни других респираторных симптомов.

Это первый летальный случай в регионе и девятый — в России. Ранее стало известно о смерти жителей Санкт-Петербурга и Оренбурга, у которых выявили коронавирус. Еще шесть пациентов с COVID-19 скончались в Москве.