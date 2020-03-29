На Филиппинах рухнул пассажирский самолет с медиками на борту 

Пассажирский самолет авиакомпании Lion Air потерпел крушение на вылете из международного аэропорта Манилы. Об этом в своем твиттере сообщило местное издание Manila Bulletin.

На борту находились восемь человек, все они погибли. Как сообщают очевидцы, самолет загорелся на взлете. Предположительно, на борту находились врачи и их пациент-канадец, которого эвакуировали в Японию для получения медпомощи. Среди них мог находиться и гражданин США.

LOOK: Fire fighters extinguish flames of the Lion Air plane that crashed at the NAIA runway Sunday night. MIAA confirmed that there were no survivors. (Photo courtesy of PAL) pic.twitter.com/qTraDRUsmd — Manila Bulletin News (@manilabulletin) March 29, 2020

Пока что подробности аварии не сообщаются, на месте работают пожарные и врачи скорой помощи.