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На Филиппинах рухнул пассажирский самолет с медиками на борту 

Общество

 

Пассажирский самолет авиакомпании Lion Air потерпел крушение на вылете из международного аэропорта Манилы. Об этом в своем твиттере сообщило местное издание Manila Bulletin. 

На борту находились восемь человек, все они погибли. Как сообщают очевидцы, самолет загорелся на взлете. Предположительно, на борту находились врачи и их пациент-канадец, которого эвакуировали в Японию для получения медпомощи. Среди них мог находиться и гражданин США.

Пока что подробности аварии не сообщаются, на месте работают пожарные и врачи скорой помощи.

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Теги:
sn, филиппины, крушение, самолеты
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