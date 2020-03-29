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Мишустин назначил нового главу Роскомнадзора. Им стал Андрей Липов из администрации президента

Общество

 

Новым главой Роскомнадзора стал бывший сотрудник администрации президента Андрей Липов. Распоряжение о его назначении, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным опубликовано на сайте правительства.

Ранее Липов работал в управлении по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи. На новом посту он сменил Александра Жарова, который теперь стал генеральным директором холдинга «Газпром-медиа».

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Липов перешел на госслужбу в 2008 году, был чиновником Минкомсвязи, а затем перешел в администрацию президента. Липова считают куратором закона об изоляции рунета. По данным «Медузы», именно по его инициативе было возбуждено уголовное дело против одного из основателей российского интернета и бывшего замминистра связи Алексея Солдатова.

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Теги:
sn, назначения, мишустин, роскомнадзор
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