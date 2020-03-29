На 67-м году жизни скончался бывший глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов. Об этом в своем твиттере написал мэр Москвы Сергей Собянин.

Валентин Горбунов. Фото: Максим Григорьев/ ТАСС

«Сегодня не стало Валентина Горбунова. Он с середины 1990-х руководил Мосгоризбиркомом и внес огромный вклад в его становление и проведение большого числа выборов во все уровни власти», — заявил Собянин.

Экс-глава Мосгоризбиркома в последний год тяжело болел. 17 марта он объявил об уходе со своего поста в связи с плохим состоянием здоровья. «Я уже на пенсии. Сейчас я в больнице», — сказал он тогда. Мосгоризбирком Горбунов руководил с 1995 года.