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Скончался бывший глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов
На 67-м году жизни скончался бывший глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов. Об этом в своем твиттере написал мэр Москвы Сергей Собянин.
«Сегодня не стало Валентина Горбунова. Он с середины 1990-х руководил Мосгоризбиркомом и внес огромный вклад в его становление и проведение большого числа выборов во все уровни власти», — заявил Собянин.
Экс-глава Мосгоризбиркома в последний год тяжело болел. 17 марта он объявил об уходе со своего поста в связи с плохим состоянием здоровья. «Я уже на пенсии. Сейчас я в больнице», — сказал он тогда. Мосгоризбирком Горбунов руководил с 1995 года.
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Теги:sn, смерть, горбунов, мосгоризбирком
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