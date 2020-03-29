В Омске прошел очередной митинг против поправок в Конституцию и бессменного правления Путина

В Омске левые активисты провели акцию против поправок в Конституцию и бессменного правления Путина. На митинге побывал корреспондент «Новой газеты».

Акция в Омске. Фото: Георгий Бородянский / «Новая газета»

Акция не попала под запрет губернатора Омской области проводить массовые мероприятия численностью более 50 человек: на митинг в гайд-парке неподалеку от центра Омска вышли порядка 20 омичей.

Активисты представляли КПРФ, Левый фронт, движение «граждан СССР». Главным лозунгом акции стала «отмена голосования за поправки в Конституцию и узурпацию власти».

Затронули выступающие и тему пандемии. Организатор мероприятия Геннадий Дроздов от имени россиян выразил главе государства «благодарность» за «80 тысяч уничтоженных предприятий, разваленное сельское хозяйство, медицину, образование». По его словам, за ситуацию с коронавирусом тоже несет ответственность российская власть.

Активист Александр Спиридонов, также вышедший на акцию под красным флагом, рассказал что у всего мира «сейчас одна беда – коронавирус, а у России две – коронавирус и власть, и неизвестно, какая из них страшней».

Накануне горожане провели еще одну протестную акцию — против посягательств чиновников на частную собственность. На этот раз с плакатами вышли владельцы гаражей на левом берегу Иртыша. По словам протестующих, чиновники более 20 лет пытаются уничтожить их гаражно-строительный кооператив. Пикетчики также высказались и против обнуления президентских сроков Владимира Путина, с приходом к власти которого, по их словам, у них начались проблемы с гаражами.