Премьер Мишустин сформировал новый президиум правительства

Премьер-министр Михаил Мишустин сформировал новый президиум правительства для решения оперативных задач. Соответсвующее постановление опубликовано на сайте правительства.

Президиум возглавит глава кабмина Мишустин, туда также войдут первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьеры Татьяна Голикова, Виктория Абрамченко, Марат Хуснуллин, Юрий Борисов, Дмитрий Чернышенко, Алексей Оверчук и Юрий Трутнев.

В работе президиума примут участие и представители министерств, среди которых главы МЧС, МВД, МИД, Минобороны, Минэкономразвития, Минфина, Минтруда, Минпромторга, Минюста и Минтруда.

Предполагается, что президиум будет собираться для решения определенных задач в случае, если участие всех членов кабмина на заседании не требуется. Стоит отметить, что принятые президиумом решения могут быть отменены правительством.

Как отмечает Интерфакс, президиум и раньше формально существовал в России, но при правительстве Медведева он собирался крайне редко. Однако он активно работал, когда пост премьер-министра занимал Владимир Путин в период с 2008 по 2012 год.