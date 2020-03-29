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Патриарх Кирилл призвал верующих воздержаться от посещения храмов из-за пандемии 

Общество

 

Патриарх Кирилл обратился к верующим с просьбой воздержаться от посещения богослужений на фоне распространения в России коронавирусной инфекции. Как передает агентство РИА Новости, о необходимости соблюдать санитарные предписания предстоятель РПЦ заявил на проповеди после литургии в храме Христа Спасителя.

«Воздержитесь от посещения храмов. Я бы никогда этого не сказал, если бы не удивительный, святой пример преподобной Марии Египетской [...] И без посещения храма можно спастись», — заявил Патриарх, напомнив, что Церковь велит соблюдать все указания санитарных служб.

В качестве обоснования своих рекомендаций предстоятель напомнил историю святой, которая прожила 47 лет в пустыне в полном уединении.

Как отмечают «МБХ медиа», на воскресной литургии вместе с Патриархом сегодня молились порядка 150 верующих. Больше половины из них пришли в масках, все держали дистанцию между собой.

Несколько дней назад мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал верующим поменьше ходить в храмы. В северной столице и Карелии власти не стали ограничиваться рекомендациями и просто запретили посещение храмов с 28 марта по 5 апреля. В РПЦ такую меру назвали антиконституционной.

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Теги:
sn, патриарх, рпц, коронавирус
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