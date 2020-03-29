В Екатеринбурге выставочный центр превратили в госпиталь в рамках учений Минздрава

В выставочном центре «Екатеринбург-экспо» установили 3000 коек в рамках учений Министерства здравоохранения Свердловской области и регионального Министерства общественной безопасности. Об этом сообщает Znak.com.

По словам собеседника издания, учения связаны с распространением коронавируса. При этом источник подчеркнул, что пока потребности в таком большом количестве дополнительных коек нет — в регионе всего 24 подтвержденных случая заражения. В «Экспо» «Новой газете» подтвердили проведение учений.

«Мы не комментируем действия областного Минздрава и министерства общественной безопасности. Но хотим сказать, что в международной практике в период чрезвычайных ситуаций широко распространена практика использования крупных по площади помещений в качестве временных госпиталей для пострадавших и больных. Для этого используются стадионы, крупные отели и выставочные центры», —пояснил «Новой» пресс-секретарь «Экспо» Сергей Васильев.

Он также добавил, что международный выставочный центр «Екатеринбург-Экспо» обладает всеми необходимыми факторами для использования в качестве подобной площадки.

В то же время пресс-секретарь Минздрава Свердловской области Константин Шестаков заявил, что никаких учений не проводится. «В первый раз слышу о таком госпитале в «Екатеринбург-экспо». Это какая-то ерунда», — считает он.

Сейчас в России уже более 1,5 тысячи выявленных случаев заражения коронавирусной инфекции. Жертвами ранее неизвестной болезни стали восемь человек.