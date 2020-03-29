За сутки в России выявили еще 270 случаев заражения коронавирусом, число умерших достигло восьми

За сутки общее число заболевших коронавирусом в России увеличилось на 270 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Жертвами ранее неизвестной болезни стали восемь человек, четверо из них скончались за последние сутки. Одновременно с публикацией этих цифр московский оперштаб по профилактике распространения COVID-19 сообщил о смерти 90-летнего мужчины с подтвержденным коронавирусом, который также страдал хронической ишемией мозга, энцефалопатией и паркинсонизмом.

Всего на территории России было выявлено 1534 случая заражения коронавирусом. Больше всего новых случаев в Москве — положительные тесты на коронавирус оказались у 197 граждан. Среди них — 32 пожилых человека и 13 детей.

На втором месте по числу заболевших — Подмосковье, где за сутки COVID-19 диагностировали у 27 жителей региона. По пять новых заразившихся в Пензенской области и Санкт-Петербурге. Новые случаи инфицирования коронавирусом были зарегистрированы еще в 22 регионах.

За сутки из больниц были выписаны 15 человек. Всего выздоровели 64 заболевших COVID-19. По данным Роспотребнадзора, в России провели более 263 тысяч исследований на коронавирус.