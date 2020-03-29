Собянин: в Москве уже больше тысячи заразившихся коронавирусом 

Число заразившихся коронавирусом в столице уже превысило 1000 человек. Об этом написал в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

«Ситуация с распространением коронавируса перешла в новую стадию. Зафиксировано уже больше тысячи случаев заболевания по Москве. Не застрахован никто», — заявил столичный градоначальник.

Накануне в Москве было 817 заболевших. Подводя итоги первого дня нерабочей недели, Собянин сообщил, что в субботу закрылись 14,9 тысяч кафе и ресторанов и более 40 тысяч непродовольственных магазинов.

Сославшись на данные геотаргетинга мобильных телефонов, мэр заявил, что большинство пенсионеров, которым предписано соблюдать режим самоизоляции, не покидали своих домов. Однако все 20% москвичей в возрасте 65+ все же нарушили предписание московских властей.

Собянин отметил, что в эту субботу в городские парки пришли 52 тысячи человек. Вопреки всем рекомендациям многие из москвичей, по словам мэра, в этот день отправились жарить шашлыки на природу.