Два города Мурманской области закрыли из-за коронавируса

Города Кировск и Апатиты в Мурманской области с воскресенья закрываются на две недели из-за распространения в районе коронавируса. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

Согласно постановлению губернатора области Андрея Чибиса, въезд в Кировск и Апатиты ограничивается до 11 апреля и будет возможным только для тех, кто постоянно или временно зарегистрирован в этих городах. Также рекомендовано закрыть аэропорт в Апатитах.

Ввести жесткий карантин на этой территории накануне потребовал гендиректор «ФосАгро» Андрей Гурьев: в Кировске и Апатитах расположены производственные мощности компании. «ФосАгро» также настаивает на введении близкого к ЧС режима в портовой зоне Мурманска, где происходит отгрузка продукции компании контрагентам.

Кроме того, Чибис приостановил в отелях региона бронирование, прием и размещение гостей. Те, кто уже приехал, не смогут продлить свое проживание, а те, кто уже сейчас отдыхает на территории области должны соблюдать режим самоизоляции.

Ограничительные меры введены из-за роста числа предварительно положительных тестов на COVID-19 в Кировско-апатитском районе. Сейчас в регионе два подтвержденных случая инфицирования коронавирусом и 16 предварительно положительных тестов.