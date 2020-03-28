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Заражено — 651162 (в РФ — 1264), смертей — 30300. Бот «Новой» считает инфицированных новым коронавирусом

В Петербурге завели уголовное дело на сбежавшего из оборудованного для карантина пансионата

Общество

 

В Петербурге на 32-летнего Георгия Образцова, сбежавшего из-под карантина, завели уголовное дело по статье о покушении на нарушение санитарно-эпидемиологических правил (ст. 30, ст. 236 УК). Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

Как отметили в МВД, 27 марта мужчина сбежал из пансионата «Заря» в поселке Репино, оборудованного для изоляции граждан с подозрением на COVID-19.

По данным «Фонтанки», 32-летнего петербуржеца, вернувшегося из Швейцарии, поместили на принудительный карантин после того, как он нарушил режим самоизоляции. На следующий день он сбежал из пансионата с четвертого этажа через окно. Вскоре мужчину задержали в съемной квартире в Приморском районе городе и вновь отправили на карантин.

Если отказ соблюдать санитарно-эпидемиологические правила повлечет массовое заболевание, нарушителю грозит штраф, обязательные работы или ограничение свободы до одного года, в случае смерти кого-то из зараженных — до пяти лет лишения свободы. 

Теги:
коронавирус, карантин, уголовное дело, nt
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