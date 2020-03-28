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Под Ростовом-на-Дону горит 25 га сухой растительности. Один человек погиб

Общество

Елена РомановаСобкор «Новой»

 

При тушении масштабного ландшафтного пожара под Ростовом-на-Дону погиб сотрудник МЧС. Об этом «Новой газете» сообщили в ГУ ведомства по Ростовской области.

Огонь вспыхнул днем 28 марта в районе улицы Чемордачка, 4 — загорелся сухой камыш вдоль дороги. Это распространенное явление в районе Левого берега Дона, который ниже Правого и регулярно затапливался вплоть до 90-ых годов прошлого века. Огромные площади, заросшие камышом, с тех пор регулярно горят в засушливое время года.

В этот раз, по данным спасателей, площадь пожара превышает 25 га. Полыхает территория, прилегающая к футбольному стадиону «Ростов Арена».

Фото: Роман Неведров

МЧС сообщает, что работу пожарным усложняет сильный ветер — его порывы достигают скорости 17 м\с. Всего в тушении задействовано 140 человек и 50 единиц техники.

Отмечается, что основной версией причины пожара рассматривается поджог: Левый берег — популярная у ростовчан зона отдыха.

С 28 марта в Ростове объявлены дополнительные меры по предотвращению распространения коронавируса: в городе закрыты все развлекательные учреждения и торговые центры. Но жители города неохотно выдерживают режим самоизоляции, на улицах Ростова довольно много людей, а к Дону устремились сотни рыбаков и отдыхающих.

Теги:
пожары, ростов-на-дону, nt
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