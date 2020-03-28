В Магнитогорске арестовали фигуранта дела о взрыве газа в жилом доме

Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска арестовал на два месяца местного жителя Эдуарда Реброва, которого подозревают в причастности ко взрыву газа в доме № 19 по улице Доменщиков. Об этом «Новой газете» сообщили в пресс-службе суда. Под стражей мужчина пробудет до 26 мая.

На суде представители следствия отмечали, что свидетели и потерпевшие являются знакомыми Реброва, а потому, находясь на свободе, он может оказать на них давление.

Реброва подозревают в причинении смерти по неосторожности двум жителям дома, один из которых — его несовершеннолетний ребенок. Максимальное наказание по инкриминируемой статье — четыре года лишения свободы.

Взрыв в доме № 19 по улице Доменщиков в Магнитогорске прогремел 26 марта. Власти города заявили, что в квартире, где произошла детонация, проводился ремонт: для установки, предположительно, натяжных потолков Эдуард Ребров принес в квартиру газовый баллон, который и взорвался.

Всего в результате ЧП погибли два человека. Еще один находившийся в квартире годовалый ребенок сейчас находится в реанимации.