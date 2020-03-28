В России умерли еще два пациента с коронавирусом

В Санкт-Петербурге в больнице им. Боткина умер пациент с положительным тестом на коронавирус. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов.

«Сегодня мы потеряли одного человека в больнице Боткина, причина смерти определена будет после вскрытия», — сказал он.

обновлено В Москве скончалась 69-летняя пациентка с коронавирусом, сообщили в оперативном штабе. «Пациентка также страдала кардиосклерозом, атеросклерозом 2 степени и хроническим пиелонефритом», — говорится в сообщении.

Ранее в Оренбургской области умер 57-летний мужчина с коронавирусом. Однако, по словам властей, у него также были хронические заболевания и точная причина смерти устанавливается. Позже власти подтвердили, что он скончался от COVID-19.

Таким образом, по официальным данным в России пять подтвержденных случая смерти от коронавируса, четыре из них — в Москве. Число заболевших коронавирусом в России достигло 1264 человек, за сутки COVID-19 подтвердился еще у 228 человек.

Из-за угрозы распространения COVID-19 президент Владимир Путин объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей. В Москве с 28 марта закрыты кафе, рестораны и другие заведения, где требуется личное присутствие граждан. Ряд других российских регионов прибегли к таким же мерам.