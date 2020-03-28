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ФМБА заявило об эффективности противомалярийного препарата для лечение коронавируса

Общество

 

Федеральное медико-биологическое агентство разработало схему лечения коронавирусной инфекции на основе противомалярийного препарата «Мефлохин». Об этом сообщает ТАСС. 

«Препарат с высокой селективностью блокирует цитопатический эффект коронавируса в культуре клеток и препятствует его репликации, а иммуносупрессивное действие мефлохина препятствует активации воспалительного ответа, вызванного вирусом. Добавление макролидных антибиотиков и синтетических пенициллинов не только препятствует формированию вторичного бактериально-вирусного синдрома, но и позволяет повысить концентрацию противовирусного средства в плазме крови и легких», — заявила руководителб ФМБА Вероника Скворцова.

По ее словам, такая схема обеспечивает эффективное лечение пациентов с коронавирусной инфекцией различной степени тяжести.

Дополняется

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Теги:
коронавирус, nt
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