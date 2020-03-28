В Череповце решили ввести режим ЧС из-за коронавируса

В Череповце введут режим чрезвычайной ситуации из-за ситуации с коронавирусом. Об этом заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

По его словам, с такой инициативой выступил мэр Череповца Вадим Германов. Губернатор ее поддержал.

«Сегодня оперативные группы в городе начинают проверять, как выполняется распоряжение по закрытию торговых центров, кафе, ресторанов, для того чтобы снизить скорость распространения инфекции», — рассказал Кувшинников.

Он добавил, что если потребуется введение режима ЧС в Вологде или на территории всего региона, то его введут «незамедлительно».

По предварительным данным, за последние сутки в Череповце выявили еще семь случаев заражения коронавирусом, всего в городе девять зараженных, сейчас они ожидают подтверждения результатов анализов из московской лаборатории. Всего в России зафиксировано 1264 случая заражения коронавирусом, четыре человека скончались.