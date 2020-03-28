В Новосибирске создали новую систему для диагностики коронавируса

В Новосибирске создали новую тест-систему для диагностики COVID-19. Об этом говорится в телеграм-канале оперативного штаба.

В сообщении отметили, что у теста высокая чувствительность: -10 во второй степени. Он позволяет получить результат через 90 минут и сократить время на пробоподготовку.

Выпуск тестов начнется с 30 марта, пока в неделю планируют выпускать по тысяче наборов, по 100 анализов каждый, что позволит делать 100 тысяч исследований. «В планах — перейти на производство до двух тысяч наборов в неделю», — рассказали в штабе.

Ранее ряд частных клиник заявили, что будут проводить тесты на коронавирус. Это планирует делать частная компания «Инвитро», лаборатории «Гемотест» и «Хеликс» уже объявили о запуске тестирования.

Число зараженных коронавирусом в России достигло 1264 человек, из них более 800 – в Москве. Умерли от COVID-19 четыре человека. В рамках предотвращения распространения коронавируса президент Владимир Путин объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей.