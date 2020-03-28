В Красноярске принудительно закрыли гипермаркеты «Леруа Мерлен», открывшиеся вопреки указу губернатора

В Красноярске принудительно закрыли три гипермаркета французской сети «Леруа Мерлен», открывшихся и в течение нескольких часов принимавших покупателей утром 28 марта вопреки изданному накануне указу губернатора. Проверять его исполнение по точкам общепита, торговым и развлекательным центрам вышли сотрудники полиции, мэрии и Роспотребнадзора. Помимо того, региональное управление Роспотребнадзора проверяет выполнение постановления главного государственного санитарного врача по Красноярскому краю от 24 марта о введении карантина.

Всех посетителей из магазинов стройматериалов вывели, двери магазинов закрыли. В 14 часов в соцсетях «Леруа Мерлен Красноярск» сообщили о приостановке деятельности.

Собирались продолжить торговлю также на рынке КрасТЭЦ. Как сообщили в мэрии, этого не допущено. Не исполняющим указ о временном закрытии предпринимателям вручают соответствующие предписания. Им вменяют ст. 6.3 КоАП («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»): штраф для должностных лиц до 1 тысячи рублей, для юрлиц – до 20 тысяч, либо приостановка деятельности до 90 суток.

Указ губернатора обосновывается обращением к нему руководителя краевого управления Роспотребнадзора Дмитрия Горяева. С 28 марта по 5 апреля в крае приостановлена работа организаций общепита, торговли, услуг. Исключение сделано только для аптек, АЗС и магазинов с продовольственными и непродовольственными товарами первой необходимости. 28 марта в крае подтверждены лабораторно четыре новых случая коронавируса, всего заболевших 12, выздоровевших трое, диагноз еще двух ждет подтверждения. Под меднаблюдением 7414 человек.