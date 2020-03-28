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Суд ликвидировал Совет тейпов ингушского народа

Общество

 

Верховный суд Ингушетии удовлетворил иск Минюста республики и ликвидировал региональное общественное движение Совет тейпов ингушского народа. Об этом «Новой газете» сообщили в правозащитном центре «Мемориал». 

Совету тейпов ингушского народа вменялось вмешательство в деятельность органов власти и публикацию информации, которая содержала гостайну. 23 марта организация предлагала Минюсту заключить мировое соглашение, но чиновники от этого отказались.

Совет создали в 2016 году, его возглавил Малсаг Ужахов. В настоящее время против него возбуждены дела о применении насилия к представителю власти на протестах в Магасе и о руководстве НКО, якобы подстрекающей граждан к противоправным действиям и об организации экстремистского сообщества. После Ужахова организацию возглавил Мурад Даскиев.

Теги:
em, совет тейпов, ингушетия, суды
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