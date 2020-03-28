За сутки в России выявили 228 новых случаев заражения коронавирусом

В России число заболевших коронавирусом достигло 1264 человек, сообщает оперштаб. За сутки COVID-19 подтвердился еще у 228 человек.

Новые случаи заражения выявили в 26 российских регионах. Из них больше всего в Москве и Подмосковье — 114 и 36 соответственно. Таким образом, число заболевших в столице достигло 817. Вылечились от коронавируса по всей стране 49 человек.

Официально оперштаб сообщил о четырех умерших от COVID-19 в России, все подтвержденные случаи смерти от коронавируса — в Москве. Однако сегодня власти Оренбургской области рассказали о смерти 57-летнего мужчины с коронавирусом, отметив, что у него были хронические заболевания и что причина смерти устанавливается.

Из-за угрозы распространения COVID-19 президент Владимир Путин объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей. В Москве с 28 марта закрыты кафе, рестораны и другие заведения, где требуется личное присутствие граждан. Ряд других российских регионов прибегли к таким же мерам.

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