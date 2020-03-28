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Заражено — 601238 (в РФ — 1264), смертей — 27432. Бот «Новой» считает инфицированных новым коронавирусом

СМИ: российское правительство обсудило возможное ограничение передвижения по стране из-за коронавируса

Общество

 

Правительство России из-за угрозы распространения коронавируса рассматривает возможность ограничения передвижения по стране, а также остановки авиа- и железнодорожных пассажирских перевозок. Об этом рассказал источник РИА Новости, собеседник РБК подтвердил эту информацию. 

В пресс-службе правительства агентству не подтвердили данные, но и не опровергли их. 

В России подтверждено 1036 случаев заражения коронавирусом. Четыре человека в Москве скончались, сегодня власти Оренбургской области сообщили о том, что скончался мужчина с COVID-19, причины его смерти устанавливаются. 

Из-за угрозы распространения коронавируса президент Владимир Путин объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей. В Москве с 28 марта закрыты кафе, рестораны и другие заведения, где требуется личное присутствие граждан. Ряд других российских регионов прибегли к таким же мерам. 

Теги:
коронавирус, правительство, россия, em
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