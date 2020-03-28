Метро в Ухане частично возобновило работу после двухмесячного карантина

В китайском городе Ухань, ставшим очагом распространения коронавируса COVID-19, метро частично возобновило работу. Об этом сообщили местные власти.

С сегодняшнего дня возобновляется работа шести из девяти линий. Пассажирам будут измерять температуру тепловизорами, также они должны отсканировать свой «код здоровья» — пускать в метро будут только тех, у кого он зеленый. Помимо этого, пассажиры должны будут сидеть через одного и носить защитные маски.

До открытия в метро Уханя проводился тест линий, которые возобновили работу. По ним ездили пустые поезда для проверки всех систем и устранения неполадок.

О COVID-19 власти Китая рассказали в конце прошлого года. На территории провинции Хубей, в том числе Уханя, карантин действовал с 23 января, 25 марта его отменили. Сейчас в Китае эпидемия пошла на спад: за сутки в стране зарегистрировали 54 новых случая заражения, все заболевшие приехали из-за границы. Всего в Китае подтверждено более 81 тысячи случаев COVID-19, по числу заболевших США и Италия уже обогнали эту страну.