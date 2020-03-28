В Оренбурге скончался мужчина с коронавирусом

В Оренбурге умер 57-летний мужчина, у которого ранее подтвердился коронавирус. Об этом сообщили Интерфаксу в пресс-службе правительства региона.

Мужчина заразился коронавирусом во время зарубежной поездки. Власти отметили, что у умершего были сопутствующие заболевания. Сейчас причина его смерти устанавливается, пишет РИА Новости.

Умерший — житель Бузулука, путешествовавший по Европе на своей машине и вернувшийся домой через Самару. Через несколько дней после возвращения он почувствовал себя плохо и обратился к врачам. После того, как у мужчины диагностировали коронавирус, шесть членов его семьи госпитализировали. COVID-19 подтвердился у мальчика, который с ним общался. Власти отметили, что сейчас ребенок здоров.

На территории Оренбургской области подтверждено четыре случая заражения COVID-19. Официально оперштаб сообщал о четырех умерших от коронавируса. Все они скончались в Москве, где подтвердилось больше всего случаев заболевания — 703 из 1036 по стране.