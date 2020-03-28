онлайн
Заражено — 601238 (в РФ — 1264), смертей — 27432. Бот «Новой» считает инфицированных новым коронавирусом
В Оренбурге скончался мужчина с коронавирусом
В Оренбурге умер 57-летний мужчина, у которого ранее подтвердился коронавирус. Об этом сообщили Интерфаксу в пресс-службе правительства региона.
Мужчина заразился коронавирусом во время зарубежной поездки. Власти отметили, что у умершего были сопутствующие заболевания. Сейчас причина его смерти устанавливается, пишет РИА Новости.
Умерший — житель Бузулука, путешествовавший по Европе на своей машине и вернувшийся домой через Самару. Через несколько дней после возвращения он почувствовал себя плохо и обратился к врачам. После того, как у мужчины диагностировали коронавирус, шесть членов его семьи госпитализировали. COVID-19 подтвердился у мальчика, который с ним общался. Власти отметили, что сейчас ребенок здоров.
На территории Оренбургской области подтверждено четыре случая заражения COVID-19. Официально оперштаб сообщал о четырех умерших от коронавируса. Все они скончались в Москве, где подтвердилось больше всего случаев заболевания — 703 из 1036 по стране.
Добавьте новости «Новой» в избранное и Яндекс будет показывать их выше остальных