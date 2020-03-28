ФСБ заявила о пресечении вывоза из России в Казахстан около 11 тонн дезинфицирующих средств

Пограничное управление ФСБ по Челябинской области вместе с таможней пресекло вывоз около 11 тонн дезинфицирующих средств из России в Казахстан. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления ФСБ.

Партию дезинфицирующих средств обнаружили в грузовике, следовавшем из Москвы в Жамбыльскую область Казахстана через автомобильный пункт пропуска «Бугристое». Дезинфицирующие средства перевозили в полимерных емкостях объемом 500 и пять тысяч миллилитров. Изъятую продукцию передали в Троицкий таможенный пост для проверки.

В службе напомнили, что постановлением правительства России введен временный запрет на вывоз из страны дезинфицирующих, противовирусных и других подобных средств из-за ситуации с коронавирусом. Исключения – оказание международной гуманитарной помощи другим государствам и вывоз продукции физлицами для личного использования.