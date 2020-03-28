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Главного фтизиатра Краснодарского края уволили за сокрытие поездки в Доминикану

Общество

 

Министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов уволил с должности главного фтизиатра региона Наталью Шевченко. Об этом сообщается на сайте краснодарского минздрава.

Шевченко уволили за то, что она 15 марта вернулась из отпуска в Доминикане, никому не сообщив о том, что была заграницей. Через два дня после возвращения врач приступила к работе. 

О том, что Шевченко ездила в Доминикану, в Минздраве узнали от погранслужбы. Она делала тесты на коронавирус, все они отрицательные.

Ранее у бывшего главного инфекциониста Ставрополья Ирины Санниковой подтвердился COVID-19. Она ездила в Испанию, но скрыла это и вышла на работу. Кроме того, Санникова читала лекции в университете и участвовала в конференциях. Впоследствии ее уволили и возбудили против нее дело. 

Теги:
краснодарский край, коронавирус, увольнение, em
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