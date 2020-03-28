Спутниковый оператор OneWeb объявил о банкротстве

Компания OneWeb подала заявку о банкротстве в суд американского штата Нью-Йорк. Об этом она сообщила на своем сайте.

В сообщении отмечается, что компания вела переговоры об инвестициях, которые позволили бы полностью ее финансировать. Однако процесс затянулся из-за нестабильности рынка, связанной с пандемией COVID-19.

О возможном банкротстве OneWeb ранее рассказывало издание Financial Times. Его источник утверждал, что компания не смогла договориться о получении 2 млрд долларов от японского банка Softbank.

OneWeb планировала обеспечить доступ к высокоскоростному интернету для пользователей по всему миру. Проект предусматривал запуск 684 спутников. Гендиректор OneWeb Адриан Стекел ранее рассказывал «Ведомостям», что компании удалось привлечь 3,4 млрд долларов инвестиций.