Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

онлайн

Заражено — 601238 (в РФ — 1264), смертей — 27432. Бот «Новой» считает инфицированных новым коронавирусом

Спутниковый оператор OneWeb объявил о банкротстве

Общество

 

Компания OneWeb подала заявку о банкротстве в суд американского штата Нью-Йорк. Об этом она сообщила на своем сайте. 

В сообщении отмечается, что компания вела переговоры об инвестициях, которые позволили бы полностью ее финансировать. Однако процесс затянулся из-за нестабильности рынка, связанной с пандемией COVID-19.

О возможном банкротстве OneWeb ранее рассказывало издание Financial Times. Его источник утверждал, что компания не смогла договориться о получении 2 млрд долларов от японского банка Softbank.

OneWeb планировала обеспечить доступ к высокоскоростному интернету для пользователей по всему миру. Проект предусматривал запуск 684 спутников. Гендиректор OneWeb Адриан Стекел ранее рассказывал «Ведомостям», что компании удалось привлечь 3,4 млрд долларов инвестиций. 

Теги:
em, oneweb, спутники, банкротство
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxOpera