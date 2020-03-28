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Трамп подписал закон о выделении более 2 триллионов долларов на помощь гражданам и экономике из-за коронавируса
Президент США Дональд Трамп подписал закон о выделении 2,2 триллиона долларов на поддержку экономики и граждан из-за пандемии коронавируса. Об этом он сообщил в своем твиттере.
По словам Трампа, документ стал самым большим пакетом помощи в истории США. В частности, по нему предоставят ссуды и гранты предприятиям, а также дополнительные средства медработникам. Размер страхования по безработице тоже увеличат.
Документ поддержал Конгресс США. Несколько дней назад его одобрил и Сенат.
Число заразившихся COVID-19 в США уже превысило 100 тысяч человек. Страна обогнала Китай и Италию, сейчас она находится на первом месте по числу заболевших. В США умерли от коронавируса более 1,5 тысяч человек.
Теги:em, коронавирус, сша, трамп
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