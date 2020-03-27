Родители суворовцев и нахимовцев попросили Шойгу вернуть их детей домой на время эпидемии 

Родители курсантов Суворовского и Нахимовского училищ, а также других подобных учебных заведений попросили отпустить по домам их детей на время эпидемии. Открытое письмо к министру обороны Сергею Шойгу, мэру Москвы Собянину и вице-премьеру Татьяне Голиковой подписали уже более 500 человек.

По словам родителей, воспитанники более 30 Суворовских и Нахимовских училищ, кадетских корпусов и женских Пансионов воспитанниц, находящихся в ведении Министерства обороны, подвергаются неоправданному риску.

Подростков в возрасте 10-16 лет не отпускают по домам, тогда как все остальные школьники ушли на каникулы. Как сообщает источник «Новой газеты», по распоряжению Минобороны курсантам запретили увольнительные, к ним не допускают родственников. Несмотря на то, что преподаватели теперь ведут уроки для подростков из дома, в учебные заведения осуществляется доступ обслуживающего персонала, который потенциально может занести заразу извне.

Кроме того, отмечают подписавшие письмо, многие учащиеся готовятся к репетициям Парада Победы. В том числе они должны принять участие в репетиции, на которой будет собрано около 15000 человек. В условиях ежедневного роста инфицированных родители считают такие мероприятия неприемлемыми.

В России сейчас зарегистрировано более тысячи случаев заражения коронавирусной инфекцией, большинство из них зафиксировано в Москве. От ранее неизвестной болезни уже умерли четыре человека.