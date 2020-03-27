онлайн
Заражено — 586455 (в РФ — 1036), смертей — 26889. Бот «Новой» считает инфицированных новым коронавирусом
Власти Карелии запретили посещать храмы на фоне пандемии
В связи с распространением в России коронавируса власти Карелии решили закрыть для посещения храмы и прочие религиозные учреждения. Об этом говорится в распоряжении глава региона Артура Парфенчикова, фото которого он опубликовал в своем инстаграме.
«Запретить гражданам посещение объектов, деятельность которых подлежит приостановлению, а также посещение объектов (территорий) религиозных организаций, за исключением их посещения служителями и персоналом», — говорится в распоряжении Парфенчикова.
Власти Карелии также приняли решение остановить в период с 29 марта по 4 апреля движение общественного транспорта из-за риска распространения корнавируса. Также турфирмам республики, где введен режим повышенной готовности, предписано прекратить продажи краткосрочных путевок в санатории и на курорты региона до лета.
Ранее запрет на посещение религиозных учреждений ввели в Санкт-Петербурге. В РПЦ подобную меру назвали противоречащей Конституции.