Власти Карелии запретили посещать храмы на фоне пандемии

В связи с распространением в России коронавируса власти Карелии решили закрыть для посещения храмы и прочие религиозные учреждения. Об этом говорится в распоряжении глава региона Артура Парфенчикова, фото которого он опубликовал в своем инстаграме.

«Запретить гражданам посещение объектов, деятельность которых подлежит приостановлению, а также посещение объектов (территорий) религиозных организаций, за исключением их посещения служителями и персоналом», — говорится в распоряжении Парфенчикова.

Власти Карелии также приняли решение остановить в период с 29 марта по 4 апреля движение общественного транспорта из-за риска распространения корнавируса. Также турфирмам республики, где введен режим повышенной готовности, предписано прекратить продажи краткосрочных путевок в санатории и на курорты региона до лета.

Ранее запрет на посещение религиозных учреждений ввели в Санкт-Петербурге. В РПЦ подобную меру назвали противоречащей Конституции.