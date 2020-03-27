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Противовирусный докфест: весь день 27 марта «Театр времен Геты и Камы». Смотрим из дома и обсуждаем

На Эйфелевой башне высветилось слово MERCI в знак благодарности борцам с коронавирусом

Общество

Юрий Сафроновобозреватель «Новой», журналист RFI, Париж

 

В пятницу, 27 марта, Эйфелева башня включилась в информационную кампанию по борьбе с распространением коронавируса. В 20 часов (22 мск) на башне высветилось слово MERCI, передает корреспондент «Новой газеты».

«Это благодарность медперсоналу, полицейским, жандармам, пожарным, работникам служб мэрии, мусорщикам, спасателям, солдатам, кассирам, коммерсантам, курьерам, волонтерам, социальным работникам, парижанам и парижанкам — всем мобилизованным во время эпидемии Covid-19», — объяснили в мэрии Парижа.

Кроме того, с 20.30 до 23.00 на Эйфелевой поочередно проецируются призыв на французском и английском: Restez chez vous и Stay at Home (Оставайтесь дома).Послания будут транслироваться на башне ежевечерне вплоть до нового распоряжения.

Напомним, с самого начала карантина, с середины марта, в городах Франции каждый вечер многие граждане выходят к окнам и аплодисментами благодарят врачей и всех медработников.

Несмотря на то, что большинство представителей так называемых «жизненно важных профессий» продолжают выходить на службу, есть немало и тех, кто воспользовался предусмотренным во французском законодательстве «правом отказа от работы» (это возможно в случае, если она, «по обоснованному мнению» работника, «представляет серьезную и неминуемую опасность для его жизни или здоровья»).

Во Франции за минувшие сутки скончались 299 человек, заразившихся коронавирусом, сообщил замминистра здравоохранения Жером Саломон. За два месяца, прошедших с момента регистрации первого случая заражения, в стране от COVID-19 умерли 1995 человек.

Франция занимает пятое место в мире по числу умерших от COVID-19 – после Италии, Испании, Китая и Ирана. Карантин во Франции, объявленный 17 марта, продлится, как минимум, до 15 апреля. С 24 марта в стране на два месяца введен режим «чрезвычайного санитарного положения».

Дисциплинарные меры за нарушение карантина ужесточали уже дважды. Теперь за выход на улицу без «уважительной причины» полагается штраф 135 евро. В случае «рецидивов» штрафы доходят до 3750 евро, предусмотрено и тюремное заключение до 6 месяцев.

Теги:
sn, париж, коронавирус
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