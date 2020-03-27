На Эйфелевой башне высветилось слово MERCI в знак благодарности борцам с коронавирусом

В пятницу, 27 марта, Эйфелева башня включилась в информационную кампанию по борьбе с распространением коронавируса. В 20 часов (22 мск) на башне высветилось слово MERCI, передает корреспондент «Новой газеты».

На Эйфелевой башне высветилось слово Merci в знак благодарности французским медикам https://t.co/cYd8LHeanu pic.twitter.com/uXAd32d8S7 — Новая Газета (@novaya_gazeta) March 27, 2020

«Это благодарность медперсоналу, полицейским, жандармам, пожарным, работникам служб мэрии, мусорщикам, спасателям, солдатам, кассирам, коммерсантам, курьерам, волонтерам, социальным работникам, парижанам и парижанкам — всем мобилизованным во время эпидемии Covid-19», — объяснили в мэрии Парижа.

Кроме того, с 20.30 до 23.00 на Эйфелевой поочередно проецируются призыв на французском и английском: Restez chez vous и Stay at Home (Оставайтесь дома).Послания будут транслироваться на башне ежевечерне вплоть до нового распоряжения.

Напомним, с самого начала карантина, с середины марта, в городах Франции каждый вечер многие граждане выходят к окнам и аплодисментами благодарят врачей и всех медработников.

Несмотря на то, что большинство представителей так называемых «жизненно важных профессий» продолжают выходить на службу, есть немало и тех, кто воспользовался предусмотренным во французском законодательстве «правом отказа от работы» (это возможно в случае, если она, «по обоснованному мнению» работника, «представляет серьезную и неминуемую опасность для его жизни или здоровья»).

Во Франции за минувшие сутки скончались 299 человек, заразившихся коронавирусом, сообщил замминистра здравоохранения Жером Саломон. За два месяца, прошедших с момента регистрации первого случая заражения, в стране от COVID-19 умерли 1995 человек.

Франция занимает пятое место в мире по числу умерших от COVID-19 – после Италии, Испании, Китая и Ирана. Карантин во Франции, объявленный 17 марта, продлится, как минимум, до 15 апреля. С 24 марта в стране на два месяца введен режим «чрезвычайного санитарного положения».

Дисциплинарные меры за нарушение карантина ужесточали уже дважды. Теперь за выход на улицу без «уважительной причины» полагается штраф 135 евро. В случае «рецидивов» штрафы доходят до 3750 евро, предусмотрено и тюремное заключение до 6 месяцев.