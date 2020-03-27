«Это не внеочередной праздник». Собянин призвал москвичей оставаться дома в нерабочую неделю 

Мэр Москвы Сергей Собянин попросил россиян провести дома всю нерабочую неделю. Соответсвующее обращение он опубликовал на городском портале.

«Это не внеочередной праздник, а ключевая мера борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции. Но эта мера сработает только при одном условии — если все мы вместе и каждый человек в отдельности будем соблюдать простое правило. Все девять дней надо просидеть дома — в квартире или на даче», — отметил столичный градоначальник.

Мэр предложил горожанам не приглашать гостей и самим не посещать знакомых и друзей. Он также призвал москвичей пореже ходить в магазины и сократить время прогулок.

Ранее столичные власти приняли решение ограничить на время нерабочей недели, объявленной президентом Путиным, работу развлекательных заведений, парков, салонов красоты, ресторанов и кафе. В период с 28 марта по 5 апреля в городе будут работать лишь продовольственные супермаркеты, зоомагазины, салоны связи и АЗС. За последние сутки в Москве выявили 157 новых случаев коронавирусной инфекции, всего в городе более 700 заболевших. Жертвами ранее неизвестной болезни стали четыре человека.