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В Москве скончался четвертый пациент с коронавирусом 

Общество

 

Число жертв коронавируса в России увеличилось до четырех. Об этом сообщает московский оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

56-летняя женщина, у которой диагностировали коронавирус, скончалась в Москве. Как сообщили в оперштабе, у пациентки не было второго легкого после перенесенной онкологии.

«При поступлении в больницу у нее была подтверждена левосторонняя пневмония. Больная умерла при нарастающих явлениях полиорганной недостаточности, в том числе дыхательной и сердечно-сосудистой», — уточнили в оперштабе.

Ранее стало известно о смерти двух пожилых россиян с коронавирусом. Еще один пациент скончался вчера. Всего в России выявлено более тысячи случаев инфицирования COVID-19. По данным Роспотребнадзора, каждый пятый российский пациент заразился внутри страны.

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Теги:
sn, россия, жертвы, коронавирус
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