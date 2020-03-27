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Погранслужба Беларуси решила не проверять россиян, приезжающих в страну на машине
Белорусские пограничники не будут досматривать россиян, которые захотят приехать в страну на время нерабочей недели на автомобиле. Об этом «Еврорадио» заявил официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский.
«Сотрудников органов пограничной службы Республики Беларусь, осуществляющих пограничный контроль, на российском направлении нет», — рассказал он.
«Еврорадио» утверждает, что россияне поедут в Беларусь на время нерабочей недели, объявленной президентом Владимиром Путиным. Часто в соседнюю страну они отправляются на автомобиле. Таким образом, им предстоит лишь встреча с российскими пограничниками, а на территории Беларуси местные работники погранслужбы их проверять не будут.
Остается неизвестным, как в таком случае будет контролироваться соблюдение российскими гостями режима самоизоляции, предписанного властями Беларуси для граждан, пребывающих из стран, где был зафиксирован COVID-19.
В Беларуси сейчас 94 заболевших коронавирусом, на сегодняшний день выздоровели и готовятся к выписке 32 человека. В России 1036 человек заразились COVID-19, жертвами ранее неизвестной болезни, по официальным данным, стали три человека.