Собянин открыл новый стационар для лечения пациентов с коронавирусом в Филатовской больнице

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новый коронавирусный стационар в городской клинической больнице №15 имени Филатова на Вешняковской улице на востоке столицы. Об этом сообщает РИА Новости.

Для приема больных коронавирусом в больнице выделено 1,3 тысячи коек и еще 170 коек реанимации, при необходимости туда также могут направить беременных женщин. Клиника оснащена 146 аппаратами искусственной вентиляции легких и двумя аппаратами ЭКМО. К приему пациентов с COVID-19 были переквалифицированы три корпуса медучреждения.

«Это крупнейшая площадка в стране, здесь будут работать 2,7 тысячи сотрудников, которые так или иначе будут задействованы. Дай Бог, чтобы помощь в полном объеме не понадобилась, но, если она понадобится, Филатовская больница готова», — сказал Собянин.

Главврач клиники Валерий Вечорко отметил, что медиков подготовили в том числе с помощью многочисленных вебинаров, лекций и инструктажей. По его словам, в больнице уже есть все необходимые медикаменты для лечения больных коронавирусом.

В России, по данным на утро 27 марта, зарегистрировано более тысячи случаев заболевания COVID-19. На Москву приходятся большинство из них — 703. При этом столичным медикам удалось вылечить уже 18 человек.