Казанскую активистку оштрафовали на 150 тысяч рублей за пикет против поправок в Конституцию

Суд в Казани оштрафовал на 150 тысяч рублей активистку и координатора общественной кампании «НЕТ!» Марину Шоетову за пикет против поправок в Конституцию. Об этом сообщает телеграм-канал «Протестная Казань».

Девушку задержали днем на выходе из дома, после чего доставили в отдел полиции, а затем в суд. Активистку признали виновной в повторном нарушении правил проведения публичных мероприятий (ч. 8 ст. 20.2 КоАП).

При этом Шоетова не участвовала в акции 9 марта, за которую ее оштрафовали, рассказал «Новой газете» пресс-секретарь «Открытой России» Константин Фомин. По его словам, она только принесла плакаты и собирала подписи. Однако активистку посчитали организатором пикета, так как она администрирует группу «НЕТ!» во «ВКонтакте».

В начале марта Шоетова освободилась после восьми суток ареста за одиночный пикет против строительства под Казанью мусоросжигательного завода и за отставку главы МВД Татарстана.